Son Dakika Haberleri: NATO ile Gürcistan'dan Karadeniz'de Ortak Tatbikat

NATO ile Gürcistan'dan Karadeniz'de Ortak Tatbikat

1 saat önce

Gürcistan'ın sahil güvenlik gemileri ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) tarafından Karadeniz'de ortak tatbikat düzenlendiği bildirildi.

NATO ile Gürcistan'dan Karadeniz'de Ortak Tatbikat, System.String[]
Gürcistan'ın sahil güvenlik gemileri ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) tarafından Karadeniz'de ortak tatbikat düzenlendiği bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık Sınır Polisi Sahil Güvenlik Departmanı bünyesindeki gemiler ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) gemilerinin katılımıyla Gürcistan kara sularında ortak tatbikat yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikata SNMG-2 faaliyetleri kapsamında TCG Yıldırım Fırkateyninin yanı sıra Hollanda'nın HNLMS Evertsen, Bulgaristan'ın BGS DRAZKI ve Romanya'nın ROS Regele Ferdinand savaş gemilerinin katılığı kaydedildi.

Açıklamada, gemilerin Karadeniz'de icra edilen NATO faaliyetleri kapsamında Gürcistan'ın Poti Limanı'nı ziyaret ettiği ve bu çerçevede ortak tatbikatın düzenlediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:59 Kaynak: AA

Karadeniz, Gürcistan, Güncel
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