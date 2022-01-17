NATO ile Ukrayna, teknolojik iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

NATO ile Ukrayna arasında Ukrayna'nın devlet kurumlarına düzenlenen siber saldırıların ardından geliştirilmiş teknolojik iş birliği anlaşması imzalandı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, bugün imzalanan belgeyle iki taraf arasındaki teknoloji projeleri üzerindeki iş birliğinin devamını öngören mutabakat muhtırası yenilendi.

Anlaşma kapsamında NATO uzmanlarının komuta, kontrol, iletişim ve bilgisayar sistemlerindeki kabiliyet geliştirmede NATO uygulamalarının paylaşılmasını öngören "Bilgi Paylaşımı Girişimi" de bulunuyor.

Anlaşmayı imzalayan NATO İletişim ve Bilgi Ajansı Genel Müdürü Ludwig Decamps, yenilenen anlaşmayla NATO'nun Ukrayna'ya bilgi teknolojilerinin ve iletişim hizmetlerinin modernize edilmesinde verdiği desteğin derinleştirileceğini belirtti.

Decamps, Ukraynalı personelin hangi alanlarda eğitileceğini belirleyeceklerini aktararak "Uzmanlarımız, bu kritik ortaklığı devam ettirmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

NATO ile Ukrayna arasında teknoloji iş birliği öngören ilk anlaşma 2015'te imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında Ukrayna hava sahasının güvenliği için erken uyarı ve koordinasyon sağlanmasına yönelik bir program da yürütülüyor.

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığının da aralarında olduğu bazı devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırıya uğramıştı. Ukrayna, saldırının arkasında Rusya'nın bulunduğunu iddia etmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saldırı sonrası NATO uzmanlarının Ukrayna makamlarına destek verdiğini belirterek "Önümüzdeki günlerde NATO ve Ukrayna, NATO'ya ait 'kötü amaçlı yazılım paylaşım platformuna' Ukrayna'nın erişimini de içeren, geliştirilmiş siber iş birliği hakkında bir anlaşma imzalayacak." açıklamasını yapmıştı.