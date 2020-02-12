NATO, Irak eğitim misyonunu genişletmeyi planlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO, Irak eğitim misyonunu genişletmeyi planlıyor - Son Dakika

NATO, Irak eğitim misyonunu genişletmeyi planlıyor

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak eğitim misyonunun sürdürüleceğini belirterek, "Ancak aynı zamanda misyonu genişletip Irak'a daha fazla katkı sağlamaya da hazır olmalıyız." dedi.

NATO, Irak eğitim misyonunu genişletmeyi planlıyor, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak eğitim misyonunun sürdürüleceğini belirterek, "Ancak aynı zamanda misyonu genişletip Irak'a daha fazla katkı sağlamaya da hazır olmalıyız." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen ve Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumları öncesinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Savunma bakanlarının Afganistan, DEAŞ'la mücadele ve uluslararası terörizm gibi konulara odaklanacağını vurgulayan Stoltenberg, Irak eğitim misyonunun da gündemde olacağını söyledi.

"Irak istediği müddetçe orada kalacağız"

Stoltenberg, NATO'nun Irak hükümetinin daveti üzerine ülkeye gittiğini belirterek, "Irak istediği müddetçe orada kalacağız." diye konuştu.

Savunma bakanlarının, Irak eğitim misyonuna ilişkin bağlılıklarını dile getirmelerini beklediğini vurgulayan Stoltenberg, "Ancak aynı zamanda misyonu genişletip Irak'a daha fazla katkı sağlamaya da hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, bunun terör örgütü DEAŞ'ın tekrar güç kazanmasını engellemek için kilit öneme sahip olduğunu ifade ederek NATO'nun Orta Doğu'da daha fazla nasıl rol üstleneceğinin de görüşüleceğini aktardı.

NATO Irak Misyon

NATO, Temmuz 2018'de Bağdat hükümetinin talebi üzerine, Irak'a askeri danışman gönderme kararı almıştı.

Ana karargahı başkent Bağdat'ta yer alan ve operasyonlara katılmayan NATO Irak Misyonu'nun bünyesinde yaklaşık 500 askeri danışman bulunuyor.

NATO Irak Misyonu, ABD'nin İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından 4 Ocak'ta ülkedeki askeri eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

NATO, ABD-İran gerilimi nedeniyle Irak'taki bazı askeri personelin yerini de geçici değiştirmişti.

Jens Stoltenberg, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü
NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti Diyarbakır'a 4 yıl sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:14:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO, Irak eğitim misyonunu genişletmeyi planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]