NATO: İsveç ve Finlandiya konusunda 30 müttefikin uzlaşması için çalışıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

NATO: İsveç ve Finlandiya konusunda 30 müttefikin uzlaşması için çalışıyoruz

25.05.2022 16:56
NATO: İsveç ve Finlandiya konusunda 30 müttefikin uzlaşması için çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları konusunda 30 müttefik ülkenin tamamının uzlaşması için çalıştıklarını, Türkiye'nin endişelerinin ele alındığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları konusunda 30 müttefik ülkenin tamamının uzlaşması için çalıştıklarını, Türkiye'nin endişelerinin ele alındığını söyledi.

Stoltenberg ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic NATO karargahındaki görüşmelerinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları hakkında ilerleme olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, hem Finlandiya ve İsveç hem de Türkiye ile sürekli diyalog halinde olduklarını söyledi.

Stoltenberg, bugün İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Türkiye'de görüşmeler yaptığını hatırlatarak temasların Cumhurbaşkanı, Başbakan seviyesinden büyükelçiler seviyesine kadar her şekilde sürdüğünü aktardı.

Stoltenberg, "Ben bir çözüm bulunacağına inanıyorum. NATO'nun açık kapı politikasının büyük bir başarı olduğu konusunda tüm müttefikler hemfikir. NATO müttefikleri arasında farklılıklar olabilir. Türkiye gibi müttefikler endişelerini dile getirdiğinde oturup bunları ele alıyoruz. 30 müttefik ülkenin uzlaşması lazım. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Başvurular birlikte değerlendiriliyor

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularının ayrı ayrı değerlendirilmesinin söz konusu olup olmadığı sorusunu yanıtlarken de iki ülkenin aynı gün başvuru yaptığını, başvuruları birlikte değerlendirdiklerini belirtti.

Başvuruların aynı gün yapılmasının birliktelik bakımından mesaj verdiğini dile getiren Stoltenberg, bu ortak çabayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bosna Hersek'te "bölücü söylemleri" bırakma çağrısı

Stoltenberg, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile görüşmesini de değerlendirdi.

Bosna Hersek'in NATO için değerli bir ortak olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Egemenliğinizi ve toprak bütünlüğünüzü kuvvetle destekliyoruz." diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve bunun Balkanlara kötü etkisi nedeniyle NATO ile Bosna Hersek arasındaki diyalog ve iş birliğinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

Stoltenberg, "Bosna Hersek'in en güçlü çoklu etnik yapıya sahip kurumlarından silahlı kuvvetler dahil olmak üzere ülkenin birleştirilmiş yapılarının önemini ele aldık. Bu kurumlar ülkenin istikrarı bakımından hayati öneme sahipler ve korunmalılar. Tüm taraflara bölücü söylemleri bırakarak uzlaşıya yönelik somut adım atma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek ile iş birliğinin artırılmasının kapasite geliştirme paketini de içerebileceğini aktaran Stoltenberg, küçük ve hafif silahlar, terörle mücadele, kriz yönetimi ve siber güvenlik gibi alanlarda iş birliğini geliştireceklerini, Saraybosna'daki karargahlarını kuvvetlendireceklerini bildirdi.

Stoltenberg, Althea Operasyonu'nu desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek Finlandiya, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda sorunların çözüleceği konusunda iyimser Finlandiya, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda sorunların çözüleceği konusunda iyimser
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO: İsveç ve Finlandiya konusunda 30 müttefikin uzlaşması için çalışıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:00:26. #1.11#
SON DAKİKA: NATO: İsveç ve Finlandiya konusunda 30 müttefikin uzlaşması için çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement