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NATO, ittifakın doğu ve güneydoğusunda varlığını artırmayı düşünüyor - Son Dakika

NATO, ittifakın doğu ve güneydoğusunda varlığını artırmayı düşünüyor

24.01.2022 20:54
NATO, ittifakın doğu ve güneydoğusunda varlığını artırmayı düşünüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Baltık Denizi ile Bulgaristan ve Romanya'ya savaş uçakları ve savaş gemileri gönderme kararı aldığını, doğuda varlığı artırmayı, ayrıca güneydoğu kanadında muharip birlik bulundurmayı değerlendirdiklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Baltık Denizi ile Bulgaristan ve Romanya'ya savaş uçakları ve savaş gemileri gönderme kararı aldığını, doğuda varlığı artırmayı, ayrıca güneydoğu kanadında muharip birlik bulundurmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakan Pekka Haavisto ile Brüksel'deki NATO karargahında, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı ve Avrupa'nın güvenliği konularında yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Danimarka, İspanya ve Hollanda gibi NATO üyelerinin Baltık Bölgesi ve Bulgaristan ile Romanya'ya savaş uçakları ve gemileri göndereceğini hatırlatan Stoltenberg, "İttifakın doğu kısmında mevcudiyetimizi daha da artırmayı düşünüyoruz. İlave NATO muharip birliklerinin konuşlandırılması da buna dahildir." dedi.

Güneydoğu kanadı için değerlendirme yapılıyor

NATO'nun Romanya, Bulgaristan ve Türkiye gibi ittifakın güneydoğu kanadındaki ülkelere ilave kuvvet gönderme planı olup olmadığı sorulan Stoltenberg, Karadeniz'deki mevcudiyetlerini daha fazla bilgi toplamak için bölgeyi takip edebilmek, durum değerlendirmesi yapmak adına daha önce artırdıklarını hatırlattı.

"Bu aynı zamanda NATO üyesi bir ülkeden karşılık verilmesini gerektirecek herhangi bir durum için de geçerli." diyen Stoltenberg, NATO'nun Karadeniz'deki mevcudiyetinin tehdit amaçlı bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"NATO'nun varlığı, Rusya'nın Ukrayna içinde ve etrafındaki askeri yığınağına kıyasla sınırlı bir mevcudiyettir. Ancak bu varlık, birlikteliğimiz ve müttefikleri koruma kararlılığımız için gönderilmiş güçlü bir sinyaldir. İttifakın güneydoğusunda da varlığımızı artırmayı değerlendiriyoruz. Ayrıca sadece Baltık bölgesi ve Polonya'da değil aynı zamanda ittifakın güneydoğusunda da muharebe grupları bulundurmayı değerlendiriyoruz. Ancak henüz verilmiş bir karar yok. Değerlendireceğiz ve doğru zaman geldiğinde kararımızı vereceğiz."

"NATO'nun kapısı açık kalacak"

Rusya'nın NATO ve ABD'ye iki ayrı anlaşma teklifinde bulunduğunu anımsatan Stoltenberg, NATO'ya gönderilen teklifte ittifakın sadece eski Sovyetler Birliği ülkelerini değil hiçbir yeni üyeyi kabul etmemesinin istendiğini söyledi.

Stoltenberg, "Biz Rusya ile oturup silahların kontrolü, şeffaflık ve Ukrayna'daki durum dahil Avrupa'daki güvenlik durumunu konuşmaya hazırız. Ama Avrupa güvenliğini ilgilendiren esas ilkeleri tartışmaya hazır değiliz. NATO üyeliğine başvurmak Finlandiya'ya kalmış bir şeydir. Sonraki kararı da Finlandiya ve 30 NATO ülkesi verecektir. Aynısı İsveç için de geçerlidir." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın NATO'dan istediği "hiçbir şekilde yeni üye kabul etmeme" önerisine şu karşılığı verdi:

"Benim mesajım şudur; NATO'nun kapısı açık olmaya devam edecektir. Finlandiya ve İsveç gibi egemen ve bağımsız ülkelerin NATO üyeliğine başvurup başvurmamasına ilişkin egemen ve bağımsız kararlarına saygı göstereceğiz."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ayrıca İsveç ve Finlandiya ile iş birliğini artırmayı istediklerini söyledi. İsveç Dışişleri Bakanı Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto da NATO ile ortaklığı sürdüreceklerini belirtti.

Kiev'deki NATO personeli çekilmiyor

Stoltenberg, Ukrayna'daki NATO görevlileri veya ailelerin bu ülkeden çekilip çekilmeyeceğine dair soru üzerine, Kiev'de iki NATO ofisi bulunduğunu, Kiev'deki çalışanları çekme gibi bir karar verilmediğini aktardı.

NATO, savaş gemileri ve uçakları gönderiyor

NATO'dan bugün yapılan açıklamada, Danimarka'nın Baltık Denizi'ne bir firkateyn gönderdiği ve Litvanya'ya 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlandığı bildirilmişti.

İspanya'nın Bulgaristan'a savaş uçakları göndermeyi planladığı, NATO'nun deniz güçlerine katılmak üzere savaş gemileri de gönderdiği açıklanmıştı.

Fransa'nın NATO komutası altında görev yapmak üzere Romanya'ya asker göndermeye hazır olduğunu bildirirken Hollanda'nın nisandan itibaren hava devriyesi için Bulgaristan'da iki F-35 savaş uçağını bulunduracağı duyurulmuştu. Hollanda'nın ayrıca bir gemisini ve NATO Mukabele Kuvveti için kara birliklerini hazır tutacağı kaydedilmişti.

NATO, ABD'nin de ittifakın doğu kısmında askeri varlığını artırmayı planladığını hatırlatmıştı.

NATO, ittifakın doğu ve güneydoğusunda varlığını artırmayı düşünüyor
NATO, ittifakın doğu ve güneydoğusunda varlığını artırmayı düşünüyor
NATO, ittifakın doğu ve güneydoğusunda varlığını artırmayı düşünüyor
NATO, ittifakın doğu ve güneydoğusunda varlığını artırmayı düşünüyor

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Bulgaristan, Güneydoğu, Romanya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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