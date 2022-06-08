NATO-Japonya ilişkileri "küresel güvenlik" marjında güçlendirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

NATO-Japonya ilişkileri "küresel güvenlik" marjında güçlendirilecek

08.06.2022 08:30
NATO-Japonya ilişkileri "küresel güvenlik" marjında güçlendirilecek

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer ile Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji, küresel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer ile Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji, küresel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

General Yamazaki, NATO-Japonya ikili iş birliğini derinleştirmek amacıyla başkent Tokyo'da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Bauer ile görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının, Hint-Pasifik'e olası yansımaları konusunun ele alındığı görüşmede ikili, küresel güvenliğin desteklenmesi için karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesinde mutabakata vardı.

Bauer, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gücün hukukuyla, hukukun gücünü yok etmeye çalıştığını" belirterek, söz konusu krizin Ukrayna ve Avrupa'dan daha büyük olduğunu söyledi.

Japonya'nın, 30 üyeli askeri ittifakın, "Avro-Atlantik bölgesi dışında en uzun süreli partneri" olduğuna dikkati çeken Bauer, Tokyo hükümetinin ittifaka katkılarını "hayati" olarak niteledi.

Görüşmede "Avrupa ve Hint-Pasifik güvenliği ayrılmaz" diyen General Yamazaki de ülkesi ile NATO'nun "güçlendirilmiş iş birliğinin dünya barışı ve istikrarı için vazgeçilmez" olduğunu kaydetti.

Bölgede beklenmedik olaylara karşı Batı ile koordinasyonunu artırmayı planlayan Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, ay sonu Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılabileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Fransa ile Ukrayna arasında gerginlik tırmandı! Macron'un 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz' sözlerine Zelenski'den tepki geldi Fransa ile Ukrayna arasında gerginlik tırmandı! Macron'un 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz' sözlerine Zelenski'den tepki geldi NEW JERSEY - ABD'de akaryakıt fiyatları tırmanıyor NEW JERSEY - ABD'de akaryakıt fiyatları tırmanıyor
Kaynak: AA

Ukrayna, Japonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO-Japonya ilişkileri 'küresel güvenlik' marjında güçlendirilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:21 YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 08:47:27. #1.13#
SON DAKİKA: NATO-Japonya ilişkileri "küresel güvenlik" marjında güçlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement