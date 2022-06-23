NATO, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na güvenlik desteği sağlayacak

Ayrıca Romanya tarafından VIP koruma eğitimi ile el yapımı bomba tehdidine karşı eğitimler verilecek.

NATO, bu yıl sonunda 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar 'a organizasyon için güvenlik desteği verecek.

Kaynak: AA

Katar, Güncel, Son Dakika

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