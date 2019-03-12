Son Dakika Haberleri: NATO Kolordu Komutanları Konferansı

NATO Kolordu Komutanları Konferansı

58 dakika önce

NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral John C. Thomson, "NATO üyeleri olarak kenetlenerek yürürsek daha güçlü oluruz.

NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral John C. Thomson, "NATO üyeleri olarak kenetlenerek yürürsek daha güçlü oluruz." dedi.

İzmir Buca'daki NATO Müttefik Kara Komutanlığında, NATO'ya üye ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen NATO Kolordu Komutanları Konferansı başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral Thomson, temsilcileri İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Konferansın iki gün süreceğini anlatan Thomson, geçen yılki konferanstan alınan geri dönüşler sonrası bu sene formatı biraz değiştirdiklerini, zorlu konuları sadece komutanlardan oluşan küçük gruplar halinde ele alacaklarını söyledi.

Takım ruhu ve uyumun önemine vurgu yapan Thomson, şunları kaydetti:

"Bu konferansla maksat NATO üyeleri olarak birlikte yürümek, fikirleri açık bir şekilde tartışmak, fikir alışverişinde birbirimize yardımcı olmak, birbirimizden ilham almak. Hızlı gitmemiz önemli değil, beraber ve geleceği görerek gitmemiz önemli. NATO üyeleri olarak kenetlenerek yürürsek daha güçlü oluruz. Bu konferans bizim için bir geçiş noktası olacak. Öte yandan Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılışının 20. yıldönümü nedeniyle tebrik ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmirli Kasap Sosyal Medya Sayesinde İşlerini 3 Kat Artırdı Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor Davutoğlu'nun Eski Basın Danışmanından Dikkat Çeken Paylaşım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 13:53:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATO Kolordu Komutanları Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]