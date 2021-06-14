ABD Başkanı Biden, NATO Karargahı'nda - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. NATO Liderler Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak ilk kez, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise görevinden ayrılmadan son kez katıldığı zirve olması bakımından önem taşıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na giriş yaptı. Biden, daha sonra NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmeye geçti.

Zirvede Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

-İHA-