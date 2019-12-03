NATO Liderler Zirvesi Londra'da

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle Londra'da toplandı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, NATO'nun 70. yıldönümünü kutlamak için Londra'da toplandı. 3 ve 4 Aralık boyunca sürecek toplantılarda NATO liderleri, gündemdeki konular yanında NATO'nun yapısal sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunacaklar.

İlk günün akşamında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Buckingham Sarayı'ndaki NATO liderleri için düzenlenecek bir resepsiyona ev sahipliği yapacak. Çarşamba günü liderler mevcut güvenlik sorunlarını ele alacak ve NATO'nun gelecekte ortaya çıkacak muhtemel durumlara uyum sağlamak için kararlar alacaklar. Müttefik kuvvetlerin kabiliyetlerinin iyileştirilmesi, operasyonel alanların tanımlanması ve NATO'nun terörizme karşı eylem planının güncellenmesi dahil olmak üzere bir dizi tedbir üzerinde anlaşmaları bekleniyor. Liderler ayrıca, Rusya'nın silahları, Çin'in yükselişiyle ilgili stratejik konuları da görüşecekler. Müttefiklerin de ittifakta yük paylaşımı konusunda kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmeleri bekleniyor.

(İHA)