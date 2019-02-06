Son Dakika Haberleri: NATO Liderleri Aralıkta Londra'da Bir Araya Gelecek

NATO Liderleri Aralıkta Londra'da Bir Araya Gelecek

24 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye ülkelerin liderlerinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı için aralıkta İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geleceğini bildirdi.

NATO Liderleri Aralıkta Londra'da Bir Araya Gelecek, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye ülkelerin liderlerinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı için aralıkta İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geleceğini bildirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Stoltenberg, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın aralık ayında Londra'da gerçekleşeceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

NATO'nun kuruluşunun 70'inci yılı vesilesiyle liderlerin bir araya geleceğini belirten Stoltenberg, İngiltere'nin ittifakın kurucu üyelerinden olduğunu ve Londra'nın da NATO karargahına ilk ev sahipliği yapan şehir olduğunu anımsattı.

Stoltenberg, toplantının üye ülke liderlerine mevcut ve gelecekteki güvenlik sınamalarını değerlendirme fırsatı tanıyacağını ifade ederek, böylelikle NATO'nun sorumlu olduğu yaklaşık 1 milyar insanı güvende tutmaya ilişkin görevini yerine getirme kapasitesinin güçlendirileceğini vurguladı.

NATO üyelerinin liderlerleri geleneksel olarak her iki yılda bir düzenlen zirveler kapsamında bir araya geliyor. Liderler bu çerçevede geçen sene NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de zirve düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:09 Kaynak: AA

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