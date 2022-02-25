NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı

25.02.2022 17:41

NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ele almak için olağanüstü zirvede bir araya geldi.

NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ele almak için olağanüstü zirvede bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun devlet ve hükümet başkanları seviyesinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

Aylardır yapılan uyarılara ve diplomatik çözüm çabalarına rağmen Rusya'nın, Avrupa kıtasında barışı bozduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun tek sorumlusunun Rusya olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırarak, İttifakın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Zirveye Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç liderleri de katılıyor.

NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı
NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı
NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı

YORUMLAR
500
NATO Genel Sekreteri'ne 'Putin'e karşı bir araya gelecek misiniz' diye soruldu! Stoltenberg'in yanıtı 'ağır yaptırımlar' oldu! NATO Genel Sekreteri'ne 'Putin'e karşı bir araya gelecek misiniz' diye soruldu! Stoltenberg'in yanıtı 'ağır yaptırımlar' oldu! NATO ülkelerinin liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşecek NATO ülkelerinin liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşecek

Jens Stoltenberg, Hükümet, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Altının kilogram fiyatı düşerek 863 bin 650 liraya geriledi
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:58:44. #1.13#
SON DAKİKA: NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement