NATO liderleri zirvenin ikinci gününde toplandı - Son Dakika
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NATO liderleri zirvenin ikinci gününde toplandı

30.06.2022 20:08

- NATO liderleri zirvenin ikinci gününde toplandı İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin ikinci gün oturumu gerçekleştirildi.

- NATO liderleri zirvenin ikinci gününde toplandı

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin ikinci gün oturumu gerçekleştirildi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezinde ikinci gününde devam ediyor. 20'den fazla lider, ilk olarak NATO İnovasyon Fonu Taahhüt Mektubu İmza Törenine katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg imza töreninin açılış konuşmasında, "NATO İnovasyon Fonu için bu taahhüt mektubunu imzalamak üzere buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu fon benzersizdir. Teknolojik üstünlüğümüzü korumak, 70 yıldan fazla bir süredir ittifakımızı güçlü ve milletlerimizi güvende tutmaya yardımcı oldu" dedi. Stoltenberg, "Ancak bugün Rusya ve Çin gibi değerlerimizi paylaşmayan ülkeler, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar her şeyde bu liderliğe meydan okuyor. Yenilik ve teknolojinin ön saflarında yer almak için elimizden gelen her şeyi yapmamız çok önemli. NATO İnovasyon Fonu, önümüzdeki yıllarda güvenliğimizi değiştirme gücüne sahip yeni gelişen teknolojileri hayata geçirmeye, ittifak yeniliklerini ve ekosistemi güçlendirmeye, 1 milyar vatandaşımızın güvenliğini desteklemeye yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

İmzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimi yapıldı.

"Bugün güney bölgelerindeki zorlukları ve terörle mücadeleyi görüşeceğiz"

Daha sonra 30 üye ülkenin lideri, zirvenin ikinci gün oturumunda bir araya geldi. Stoltenberg, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün güney bölgelerindeki zorlukları ve terörle mücadeleyi görüşeceğiz. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel bölgeleri birbirine bağlı güvenlik, demografik, ekonomik ve politik zorluklarla karşı karşıya. Bu sınamalar, iklim değişikliğinin etkisi ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğu gıda güvensizliği nedeniyle arttı. Ortak zorluklarla birlikte mücadele etmek için güneydeki yakın ortaklarımızla çalışmaya devam etmek bizim çıkarımızadır. Bugün NATO'nun istikrarsızlıkla nasıl baş edebileceğini ve terörle mücadele çabalarımızı nasıl hızlandırabileceğimizi tartışacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

Hükümet, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO liderleri zirvenin ikinci gününde toplandı - Son Dakika

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