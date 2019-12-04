Son Dakika › Güncel › NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: 'Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit... - Son Dakika
NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit...
6 saat önce
NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:04 Kaynak: AA
NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor"
Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı