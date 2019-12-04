Son Dakika Haberleri: NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit...
Son Dakika Güncel NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: 'Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit... - Son Dakika

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit...

6 saat önce

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor"

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı:

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor"

Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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