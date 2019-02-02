Son Dakika Haberleri: NATO Makedonya'nın Üyeliğinin Son Aşamasını Başlatacak

NATO Makedonya'nın Üyeliğinin Son Aşamasını Başlatacak

1 saat önce

NATO, Makedonya'nın ittifaka üyelik sürecinde son aşamayı teşkil eden katılım protokolünü bu hafta imzalayacağını duyurdu.

NATO Makedonya'nın Üyeliğinin Son Aşamasını Başlatacak, System.String[]
NATO, Makedonya'nın ittifaka üyelik sürecinde son aşamayı teşkil eden katılım protokolünü bu hafta imzalayacağını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından paylaştığı mesajla, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un katılımıyla ülkenin üyelik sürecinde son aşama olan katılım protokolünün 6 Şubat'ta Brüksel'deki NATO karargahında imzalanacağını açıkladı.

Makedonya'nın üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması ve bazı resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

Bu süreç zarfında Makedonya, NATO toplantılarına davetli olarak katılacak.

Diğer yandan, Makedonya'nın isim değişikliğine dair Yunanistan'la imzaladığı Prespa Anlaşması'na göre, Atina'nın katılım protokolünü imzalayıp parlamentosunda onayladıktan sonra, ülkenin ismi resmi olarak Kuzey Makedonya olacak.

NATO, geçen yıl gerçekleşen Brüksel Zirvesi'nde Makedonya'ya üyelik daveti göndermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:59 Kaynak: AA

Dünya
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