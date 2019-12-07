NATO Müttefik Donanması'ndan Başkan Seçer'e ziyaret

NATO'nun Doğu Akdeniz'de görev yapan unsurlarına komuta eden ilk kadın tuğamiral olan Kanada Kraliyet Donanması'ndan Tuğamiral Josee Kurtz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.



Başkan Seçer, NATO'nun Doğu Akdeniz'de görev yapan unsurlarına komuta eden Tuğamiral Josee Kurtz'u makamında ağırladı. Ziyarette, Tuğamiral Kurtz'a NATO müttefik gücündeki üst düzey subaylarla Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe de eşlik etti.



" Türkiye'nin NATO müttefikleri içinde farklı bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum"



Seçer, ziyarette yaptığı konuşmada, bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Ortadoğu ve Akdeniz coğrafyasında stratejik bir konumda bulunduğunu ifade etti. Seçer, "Özellikle NATO'nun kurulduğu ilk yıllarda Türkiye'nin konumu çok daha önemliydi. O günden bu yana dünya dengeleri değişti. NATO'nun öneminde olumlu ya da olumsuz değişimler oldu ama Türkiye'nin önemi hala devam ediyor. NATO'nun müttefikiyiz ama zaman zaman kendimizi yalnız hissediyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki gelişmeler Türkiye'yi derinden etkiledi. Türkiye'nin kendi sorunlarına bir de bölgedeki sorunlar ekleniyor. Bütün bunları göz önüne alınca Türkiye'nin, NATO müttefikleri içinde farklı bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



"Mersin her açıdan Türkiye'nin izdüşümü"



Mersin'in, Akdeniz'in en güzel kentlerinden biri olduğunu belirten Seçer, "Mersin, her açıdan Türkiye'nin izdüşümü. Demografik yapısıyla, sosyo-ekonomik yapısıyla, ekonomik sektörlerin birçoğunu barındırmasıyla adeta Türkiye'yi tarif eder. Kentimizin gelişmesi, gelişen dünya ile entegre olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Burada kaldığınız süre içinde umarım kalıcı izler bırakacak güzel hatıralar yaşarsınız. Gittiğiniz yerlerde Mersin hakkında değerlendirme yaparsanız memnun oluruz" dedi.



"NATO olarak amacımız sancak ve varlık göstermek"



Kanada, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'nin katıldığı müttefik gücün Akdeniz'de 6 aydır görev yaptığını ifade eden Tuğamiral Kurtz, "Bu bölgede tatbikat ve önemli görevlere devam etmekteyiz. İzmir ve Aksaz'ın ardından Mersin'i ziyaret ettik. NATO olarak amacımız sancak ve varlık göstermek. Akdeniz'de bulunarak bu misyonu yerine getirmiş oluyoruz" ifade etti.



Ziyaret sonunda Başkan Seçer, NATO müttefik gücü komutanı Tuğamiral Josee Kurtz'a Türk kültürüne özgü nazar boncuğundan esinlenerek tasarlanan bir hediye sunarken, Tuğamiral Kurtz da Seçer'e, üzerinde NATO amblemi olan bir plaket verdi. - MERSİN