İngilizce devam eden mesajda, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz." paylaşımı yapıldı.

Kaynak: AA

TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NATO'dan '30 Ağustos' kutlaması - Son Dakika

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