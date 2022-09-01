30 Ağustos kutlamasını silen NATO komutanlığı yeniden mesaj yayımladı - Son Dakika
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30 Ağustos kutlamasını silen NATO komutanlığı yeniden mesaj yayımladı

01.09.2022 21:06
30 Ağustos kutlamasını silen NATO komutanlığı yeniden mesaj yayımladı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı silmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı silmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

LANDCOM'un Twitter hesabından 30 Ağustos'ta paylaşılan mesajda Türkçe olarak "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denilmiş, ardından İngilizce olarak "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizle birlikteyiz." ifadesi yer almıştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye, mesajın silinmesini NATO makamlarının dikkatine getirdi ve durumun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Türk yetkililer, LANDCOM'un 30 Ağustos mesajlarının rutin olarak geçen senelerde de yayımlandığını ama Yunanistan veya başka bir ülkenin itirazı olmadığını, Yunanistan'ın milli gününde de kutlama mesajı yayımlandığını ifade etti.

Daha sonra silinen bu paylaşımın ardından karargahı İzmir'de bulunan LANDCOM, bugün yeni bir paylaşım yaptı.

Bu mesajda "Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye müteşekkiriz. 30 müttefikimize ittifaka yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz." denildi.

Türk jetlerine taciz de gündeme getirildi

Türkiye, LANDCOM'un mesajının silinmesinin yanı sıra Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizini de NATO nezdinde gündeme getirdi.

22-23-24 Ağustos tarihlerinde Türk savaş uçaklarının, Yunanistan tarafından taciz edilmesi ve radar kilidi atılmasını NATO makamlarına bildirdi.

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edilmişti.

S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya, yerden havaya füze kilidi atılmıştı.

YORUMLAR
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Yunan yine ağladı! NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silindi Yunan yine ağladı! NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silindi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kilitlemesi yapılması NATO standartlarına göre... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kilitlemesi yapılması NATO standartlarına göre...
Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos kutlamasını silen NATO komutanlığı yeniden mesaj yayımladı - Son Dakika

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