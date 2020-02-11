"NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" - Son Dakika
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"NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır. Jim Jeffrey'i bu saldırıya yönelik adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:45 Kaynak: İHA
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