NATO, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili Rusya'dan izahat istedi - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yönelik suikast girişiminin uluslararası karşılığı olması gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyinin daimi temsilciler seviyesindeki toplantısından sonra basına açıklamalarda bulundu. Gündeminde Rus muhalif lider Alexei Navalny zehirlenme olayı da yer aldı. Almanya'nın NATO müttefikleriyle Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a ilişkin laboratuvar bulgularını paylaştığını aktaran Stoltenberg, "Aleksey Navalnıy'ın askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde Noviçok ile zehirlenmesine ilişkin şüphe götürmeyen kanıt mevcut." diye konuştu. Stoltenberg, sinir sistemini etkileyen madde kullanımının "korkunç" olduğunu, bütün müttefiklerin bu saldırıyı kınadığını belirtti. Herhangi bir kimyasal silah kullanımının, uluslararası norm ve kuralların kabul edilemez bir ihlali olmakla birlikte insan hayatına da saygısızlık olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Rusya'nın artık yanıtlaması gereken ciddi soruları olduğu konusunda hemfikir." dedi.

"RUSYA'YI BİLGİ VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Stoltenberg, "NATO Müttefikleri, Rusya'nın artık yanıtlaması gereken ciddi soruları olduğu konusunda hemfikir. Rusya hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile tam olarak işbirliği yapmalıdır. Bu saldırının sorumluları sorumlu tutulmalı ve adalet önüne çıkarılmalıdır. Ayrıca Rusya'yı Novichok programı hakkında OPCW'ye tam olarak bilgi vermeye çağırıyoruz" dedi.