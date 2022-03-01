NATO, nükleer alarm seviyesini değiştirmeye gerek olmadığını açıkladı - Son Dakika
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NATO, nükleer alarm seviyesini değiştirmeye gerek olmadığını açıkladı

01.03.2022 17:27
NATO, nükleer alarm seviyesini değiştirmeye gerek olmadığını açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın tehditlerine rağmen, ittifakın nükleer silah alarm seviyesini değiştirmesine gerek duymadığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın tehditlerine rağmen, ittifakın nükleer silah alarm seviyesini değiştirmesine gerek duymadığını bildirdi.

Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısının ardından Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Müttefikleri korumak ve savunmak için her zaman gerekeni yapacağını belirten Stoltenberg, NATO'nun nükleer silah alarm seviyelerini değiştirmeye gerek duyulmadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'nin nükleer alarm seviyesini değiştirmediğini bildirmişti.

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Jens Stoltenberg, Nükleer, Rusya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, nükleer alarm seviyesini değiştirmeye gerek olmadığını açıkladı - Son Dakika


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