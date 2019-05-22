NATO'nun 70. Yıl Toplantısı Aralık Ayında
9 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 70'inci yılındaki NATO Liderler Zirvesinin 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:17 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, ittifakın 70'inci yılındaki NATO Liderler Zirvesinin 3-4 Aralık
tarihlerinde İngiltere
'nin başkenti Londra
'da yapılacağını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelerin liderlerinin iştirak edeceği yıllık zirvenin 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacağını duyurdu. İngiltere Başbakanı ile birlikte tarihi belirlediklerini belirten Stoltenberg, Londra'nın ilk NATO karargahına ev sahipliğini yaptığını ve nedenle Londra'nın 70. yılda Devlet Liderleri Zirvesi için uygun bir yer olduğunu ifade etti. - BRÜKSEL
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