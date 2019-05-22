Son Dakika Haberleri: NATO'nun 70. Yıl Toplantısı Aralık Ayında

NATO'nun 70. Yıl Toplantısı Aralık Ayında

9 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 70'inci yılındaki NATO Liderler Zirvesinin 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacağını duyurdu.

NATO'nun 70. Yıl Toplantısı Aralık Ayında, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 70'inci yılındaki NATO Liderler Zirvesinin 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacağını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelerin liderlerinin iştirak edeceği yıllık zirvenin 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacağını duyurdu. İngiltere Başbakanı ile birlikte tarihi belirlediklerini belirten Stoltenberg, Londra'nın ilk NATO karargahına ev sahipliğini yaptığını ve nedenle Londra'nın 70. yılda Devlet Liderleri Zirvesi için uygun bir yer olduğunu ifade etti. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:17 Kaynak: İHA
Jens Stoltenberg, İngiltere, Londra, Aralık, Politika
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