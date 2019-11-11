NATO'nun 'beyin ölümü tartışması': ABD ve Türkiye ilişkileri mi tetikledi?

Alman Şansölye Angela Merkel , Macron'un NATO'nun "beyin ölümü" yaşadığına dair "sert sözlerinin" görüşünü yansıtmadığını söyleyerek, "NATO güvenliğimizin temel taşı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un NATO Zirvesi öncesi yaptığı "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklaması, ABD- Avrupa ilişkilerinin geleceği tartışmasını alevlendirdi.

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