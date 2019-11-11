Son Dakika Haberleri: NATO'nun 'beyin ölümü tartışması': ABD ve Türkiye ilişkileri mi tetikledi?
Son Dakika Dünya NATO'nun 'beyin ölümü tartışması': ABD ve Türkiye ilişkileri mi tetikledi?

NATO'nun 'beyin ölümü tartışması': ABD ve Türkiye ilişkileri mi tetikledi?

7 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un NATO Zirvesi öncesi yaptığı "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklaması, ABD-Avrupa ilişkilerinin geleceği tartışmasını alevlendirdi.

NATO'nun 'beyin ölümü tartışması': ABD ve Türkiye ilişkileri mi tetikledi?, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un NATO Zirvesi öncesi yaptığı "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklaması, ABD- Avrupa ilişkilerinin geleceği tartışmasını alevlendirdi.


Alman Şansölye Angela Merkel, Macron'un NATO'nun "beyin ölümü" yaşadığına dair "sert sözlerinin" görüşünü yansıtmadığını söyleyerek, "NATO güvenliğimizin temel taşı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:16 
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