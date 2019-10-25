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Nato'nun caydırıcılığı görüşülüyor

45 dakika önce

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO genel merkezinde devam ediyor.

NATO'nun caydırıcılığı görüşülüyor

Belçika, (DHA)- Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO genel merkezinde devam ediyor.

Savunma bakanlarını masaya çağırarak, toplantıyı başlatan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Herkese günaydın. Sanırım başlamaya hazırız. Bugün NATO'nun caydırıcılığını ve savunma duruşunu ele alacağız. Bunu yapmak için savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Müttefikler savunma bütçelerinde art arda beş yıl boyunca gerçek bir büyüme gerçekleştirdiler. Gelecek yılın sonuna kadar ek 100 milyar dolarlık ulusal savunma harcaması olacak. Çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor' ifadelerini kullanarak oturumu açtı.

Nato'nun caydırıcılığı görüşülüyor

Hulusi Akar, Türkiye, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:40 Kaynak: DHA
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