Son Dakika Haberleri: NATO'nun "Dynamic Manta 2019" Tatbikatına Türkiye de Katılıyor

NATO'nun "Dynamic Manta 2019" Tatbikatına Türkiye de Katılıyor

59 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun "Dynamic Manta-2019" tatbikatına TCG Gür denizaltısı, bir deniz karakol uçağı ve TCG Gelibolu fırkateyni ile iştirak edildiğini duyurdu.

NATO'nun
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun "Dynamic Manta-2019" tatbikatına TCG Gür denizaltısı, bir deniz karakol uçağı ve TCG Gelibolu fırkateyni ile iştirak edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun Dynamic Manta-2019 tatbikatına Deniz Kuvvetlerinden TCG Gür denizaltısı, bir deniz karakol uçağı ve TCG Gelibolu fırkateyninin katıldığı belirtildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

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