Üye Girişi
NATO'nun "Dynamic Manta 2022" tatbikatı başladı - Son Dakika

NATO'nun "Dynamic Manta 2022" tatbikatı başladı

21.02.2022 20:52
NATO'nun "Dynamic Manta 2022" tatbikatı başladı

NATO'nun denizaltı savunma harbine yönelik "Dynamic Manta 2022 (DYMA 22)" tatbikatı İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında başladı.

NATO'nun denizaltı savunma harbine yönelik "Dynamic Manta 2022 (DYMA 22)" tatbikatı İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında başladı.

NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (MARCOM) yapılan yazılı açıklamada, "DYMA 22"nin, aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 müttefik ülkeye ait gemi, denizaltı ve uçakların, denizaltı savunma ve su üstü harbe hazırlık kapsamında Orta Akdeniz'de bir araya geldiği belirtildi.

DYMA 22'nin NATO'nun her yıl İtalya'da yapılan planlı ve iki büyük denizaltı harbi tatbikatından biri olduğu kaydedildi.

Tatbikata, Fransa, Yunanistan ve İtalya'dan denizaltılar, Kanada, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Türkiye, İngiltere ve ABD'den su üstü gemiler ile Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İngiltere ile ABD'den deniz karakol uçakları katılacak.

Tatbikat boyunca her su üstü gemisi farklı denizaltı savaş operasyonlarını idare etme fırsatına sahip olacak ve buna karşın denizaltılar da su üstü gemiler ve hava araçlarıyla koordineli şekilde hedeflerini yakalanmadan avlamaya çalışacak.

Tatbikata ev sahipliği yapan İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (Marina Militare) yapılan yazılı açıklamada da tatbikatın, NATO'nun denizaltı savunma harbine yönelik taktikleri değerlendirme ve geliştirme becerisine olanak sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, önceki yıllarda "Dog Fish" ve "Proud Manta" olarak da adlandırılan tatbikatın her yıl planlı olarak yapıldığı ve Doğu Avrupa'daki mevcut durumla ilişkili olmadığı belirtildi.

NATO'nun bu önemli tatbikatına Türkiye'den bu yıl, Gabya sınıfı fırkateynlerinden TCG Göksu (F-497) katılıyor.

Tatbikat, 4 Mart'a kadar sürecek.

YORUMLAR
500
NATO'nun 'Dynamic Manta 2022' tatbikatı başladı NATO'nun "Dynamic Manta 2022" tatbikatı başladı İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü Vali Su, Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcuları ile buluştu Vali Su, Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcuları ile buluştu

Sicilya Adası, Türkiye, İtalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO'nun 'Dynamic Manta 2022' tatbikatı başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:45 Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
18:44 Eski eşinin ihanetiyle gündem olan Berdan Mardini yeni aşka yelken açtı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 20:59:40. #1.12#
SON DAKİKA: NATO'nun "Dynamic Manta 2022" tatbikatı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement