Dünyanın en büyük 10 ordusundan birine sahip olan Avrupa ülkesi Bayraktar TB2 istiyor - Son Dakika
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Dünyanın en büyük 10 ordusundan birine sahip olan Avrupa ülkesi Bayraktar TB2 istiyor

16.09.2022 21:09

NATO'nun en büyük güçleri arasında bulunan İtalya, bugün paylaştığı gelecek planları arasında Bayraktar TB2 SİHA'lara da yer verdi. İtalya, hem NATO ve Avrupa Birliği (AB), hem de dünyanın da en büyük 10 ordusu arasında bulunuyor.

Baykar, ürettiği İHA ve SİHA sistemleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Çoğunlukla bu araçların sahada ortaya koyduğu başarılar ve bunun neticesinde gelişen olaylar ile anılıyor olsa da son dönemde dünyadan gelen taleple gündeme geliyor. Bugün ise NATO'nun en büyük askeri güçlerinden İtalya, Bayraktar TB2 SİHA'lara talip olduğunu gösterdi.

Dünyanın en büyük 10 ordusundan birine sahip olan Avrupa ülkesi Bayraktar TB2 istiyor

İTALYA, BAYRAKTAR TB2'YE TALİP OLDU

İtalya'nın Bayraktar TB2 istediği ise bugün yayınlanan gelecek planları hakkında bilgilendirme görselinde ortaya çıktı. Burada SAMP/T hava savunma füzelerinden IAI Harop kamikaze drone sistemine kadar birçok ürünün görseli yer alıyor. İçlerinde en çok dikkat çeken ise Bayraktar TB2 oldu.

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İHRACAT GERÇEKLEŞİRSE SİHA ALAN EN BÜYÜK ÜLKE OLACAK

Bu ihracat gerçekleşirse İtalya yalnızca Bayraktar TB2 alan 3. NATO ülkesi değil, aynı zamanda en büyüğü olacak. Zira Polonya ve Romanya ittifakın alt sıralarında yer alırken İtalya hem NATO ve AB'nin hem de dünyanın da en büyük 10 ordusu arasında bulunuyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Dünyanın en büyük 10 ordusundan birine sahip olan Avrupa ülkesi Bayraktar TB2 istiyor - Son Dakika

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