NATO'nun En Güçlü Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada
1 saat önce
Global Firepower isimli sitenin yaptığı araştırmaya göre NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu. Listede Türkiye'de çok iddialı bir konumda yer alıyor.
Dünya üzerindeki en büyük oluşumlardan biri olan NATO, bundan 70 yıl önce 12 ülke tarafından kurulmuş ve sonrasında 17 ülkenin daha katıldığı en büyük uluslararası askeri ittifak olarak kabul ediliyor. Rusya
, Çin
gibi ülkelerin karşısında durmak için ABD
önderliğinde kurulan NATO, pek çok ülkeye ev sahipliği yapsa da bazı ülkelerin diğer ülkelerden daha güçlü olduğunu görüyoruz.
Global Firepower isimli internet sitesinin hazırladığı listeye göre NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu. Türkiye
'nin de en önemli müttefiklerden biri olarak yer aldığı NATO, şu sıralar bazı sıkıntılar yaşıyor olsa da hala dünyanın en büyük askeri birliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Gelin, hep birlikte listemize geçelim.
25 - Letonya
24 - Arnavutluk
23 - Slovenya
22 - Litvanya
21 - Hırvatistan
20 - Belçika
19 - Portekiz
18 - Slovakya
17 - Macaristan
16 - Danimarka
15 - Bulgaristan
14 - Romanya
13 - Norveç
12 - Hollanda
11 - Çekya
10 - Yunanistan
9 - Polonya
8 - İspanya
7 - Kanada
6 - İtalya
5 - Almanya
4 - Türkiye
3 - İngiltere
2 - Fransa
1 - ABD
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:10
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