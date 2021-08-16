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NATO'nun eski Sivil Temsilcisi Çetin: "(Afganistan) Büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir" - Son Dakika

NATO'nun eski Sivil Temsilcisi Çetin: "(Afganistan) Büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir"

16.08.2021 22:00
NATO'nun eski Sivil Temsilcisi Çetin:

NATO'nun Afganistan'daki eski Kıdemli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin, "Tanıdığım kadarıyla Taliban'ı, günün sonunda yine büyük ölçüde eskiye döneceklerdir.

NATO'nun Afganistan'daki eski Kıdemli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin, "Tanıdığım kadarıyla Taliban'ı, günün sonunda yine büyük ölçüde eskiye döneceklerdir. Yine büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir, kızlar ödeyecektir Afgan halkıyla beraber" dedi.

NATO'nun Afganistan'daki eski Kıdemli Sivil Temsilcisi Çetin, Afganistan'da yaşanan son durumu değerlendirdi. Çetin, Taliban'ın bütün çabalara rağmen mevcut hükümetle bir araya gelip anlaşma imzalamadığını belirterek, "Amerika'da yaptığı anlaşmanın bir maddesi de buydu. Bir hedefi olduğunu tahmin ettim. Hedefi de sahada bütün kontrolü aldıktan sonra daha güçlü olarak bu işi yapacağına karar verdi. Çünkü karşısında bir direnişin olmadığını gördü. Yıllardır eğitilen 300 bin askerin darmadağın olduğunu, silahlarını bile teslim ettiklerini gördü. Bunun kolay olduğunu anlayınca masaya oturduğu zaman daha güçlü olmasını istiyordu, onu da sağladı" dedi.

"19 yıl çok uzun yıl. 19'uncu yılda Taliban ile mücadelede kaybettiler"

NATO ve ABD'nin Afganistan'da yenildiğini söyleyen Çetin, "19 yıl çok uzun yıl. 19'uncu yılda Taliban ile mücadelede kaybettiler. Çünkü Taliban'la karşı karşıya ordu olarak savaşmıyorsun. Onun için çok zordur çete eylemleri yapanlarla savaşmak. Dünyanın her yerinde zordur, Afganistan'da daha da zordur" diye konuştu.

Türkiye ile Afganistan arasındaki durumun değiştiğini dile getiren Çetin, "Beklenen bir Afgan hükümeti olacak. Gerekirse Türkiye bu Afgan hükümetiyle görüşecek. Çünkü bu ayın sonundan itibaren şu andaki koşullara göre bütün yabancı askerlerin çekilmesi ön görülüyor. Bütün çabalara rağmen bizim dışişlerinden, istihbarat örgütlerinden Taliban ile görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Her seferinde hayır dediler, sizin de çıkmanız lazım terk etmeniz lazım diye söylediler. Şimdi durum değişti. Çünkü şu an sivil, seçilmiş bir hükümet yok. Aşağı yukarı Taliban hem fiilen hem de yönetimde çok hakim. Şimdi Türkiye bakımından aslında güç bir dönem de başlıyor" şeklinde konuştu.

"Büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir"

"Taliban diyor ki ben eskisi gibi değilim, yabancılar gitmesin vesaire diyor" diyen Çetin, "Tanıdığım kadarıyla Taliban'ı günün sonunda onlar yine büyük ölçüde eskiye döneceklerdir. Yine büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir, kızlar ödeyecektir Afgan halkıyla beraber. Çünkü 1996'dan 2002'ye kadar büyük bedeli kadınlar ödedi. Beni ziyaret ettiklerinde sık sık 'bize bedel ödetmeyin' derlerdi, haklı olarak. Yine o döneme dönme ihtimalleri var" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Hikmet Çetin, Afganistan, Taliban, Afgan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO'nun eski Sivil Temsilcisi Çetin: '(Afganistan) Büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir' - Son Dakika


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