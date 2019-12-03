Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun güncellenmesi kaçınılmazdır. Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir. NATO'ya en fazla destek veren ülkedir. Terörle mücadelemize amansız, fakatsız destek bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Termik santraller) Yüklenicisi firmalar çalışma gerçekleştirmedi, sözlerinde durmadı. Bu yeniden ihaleye gider, bunun başka çıkışı yoktur. Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi, bir tarafta halkım var" diye konuştu.

(İHA)