Son Dakika Haberleri: "NATO'nun güncellenmesi kaçınılmazdır"
Son Dakika Güncel 'NATO'nun güncellenmesi kaçınılmazdır' - Son Dakika

"NATO'nun güncellenmesi kaçınılmazdır"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun güncellenmesi kaçınılmazdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun güncellenmesi kaçınılmazdır. Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir. NATO'ya en fazla destek veren ülkedir. Terörle mücadelemize amansız, fakatsız destek bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Termik santraller) Yüklenicisi firmalar çalışma gerçekleştirmedi, sözlerinde durmadı. Bu yeniden ihaleye gider, bunun başka çıkışı yoktur. Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi, bir tarafta halkım var" diye konuştu.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak
Fındık ihracatı 3 ayda 906 milyon dolar kazandırdı Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:02:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "NATO'nun güncellenmesi kaçınılmazdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]