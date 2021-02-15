NATO'nun insansız hava araçları keşif ve gözetleme görevlerine hazır - Son Dakika

NATO'nun İttifak Kara Gözetleme filosuna bağlı insansız hava araçlarının NATO'nun sınırlarında göreve başlamaya hazır olduğu bildirildi.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters tarafından yapılan açıklamada, NATO programındaki insansız hava araçlarının harekat kabiliyetine eriştiği, program sayesinde NATO'nun sınırlarında olup bitenlerle ilgili farkındalığının artacağı belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında gazetecilere bilgi verirken, filoda dünyanın en gelişmiş insansız hava araçlarının görev yapacağını, araçların Sahel bölgesinden Avrupa'nın en kuzeyine, Orta Doğu'dan Atlantik Okyanusu'na kadar her bölgede uçabileceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun insansız hava araçlarının karadaki görünüm hakkında istenilen zaman çok detaylı istihbarat sağlayacağını, bu araçların toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcıları bile tespit edebileceğini kaydetti.

NATO müttefiklerinin bu araçların hangi misyonlarını destekleyeceklerini kendilerinin belirleyeceğini ifade eden Stoltenberg, "Uçuşların çoğunun ittifakın doğu ve güney sınırlarında olmasını bekliyorum." dedi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki üsten kontrol edilecek hava araçları NATO'nun sınırları ile uluslararası hava sahasında görev yapacak. Araçlar sayesinde 30 NATO üyesi ülke toplanan istihbaratı kullanabilecek.

"RQ-4D Phoenix" tipi insansız hava araçları yüksek irtifalar dahil her türlü hava koşulunda 30 saat aralıksız uçabilecek. İleri radar sensörleri sayesinde hareket halindeki nesneler tespit ve takip edilebilecek.