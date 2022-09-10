KFOR, son olarak temmuz sonunda Kosova-Sırbistan arasında kimlik ve araç plakaları konusunda gerginlik çıkması üzerine Kosova'da istikrarın bozulması durumunda müdahaleye hazır olduğunu açıklamıştı.

NATO-KFOR'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül-2 Kasım tarihlerinde yedek birimler için yürütülecek tatbikat nedeniyle KFOR'un sahadaki asker sayısında artış olacak.

Kaynak: AA

England, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NATO Kosova'daki asker sayısını geçici olarak artırıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.