NATO Kosova'daki asker sayısını geçici olarak artırıyor - Son Dakika
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NATO Kosova'daki asker sayısını geçici olarak artırıyor

10.09.2022 12:40
NATO Kosova'daki asker sayısını geçici olarak artırıyor

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) bünyesindeki asker sayısı yapılacak tatbikat nedeniyle geçici olarak artırılacak.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) bünyesindeki asker sayısı yapılacak tatbikat nedeniyle geçici olarak artırılacak.

NATO-KFOR'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül-2 Kasım tarihlerinde yedek birimler için yürütülecek tatbikat nedeniyle KFOR'un sahadaki asker sayısında artış olacak.

Tatbikat öncesinde 11 Eylül'de İngiltere'den gelecek askeri birlik, KFOR personeliyle uyum faaliyetleri yürütecek.

Tatbikatta KFOR'un yüksek hazırlık seviyesini sürdürmek için eğitimler yapılacak. Tatbikatın sonunda İngiltere'den gelen birlik Kosova'dan ayrılacak ve ülkelerine dönecek.

KFOR, Kosova- Sırbistan savaşından sonra 1999'da Kosova'da barışın ve istikrarın korunması amacıyla BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştu.

KFOR, son olarak temmuz sonunda Kosova-Sırbistan arasında kimlik ve araç plakaları konusunda gerginlik çıkması üzerine Kosova'da istikrarın bozulması durumunda müdahaleye hazır olduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

England, Kosova, Güncel, Son Dakika

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