Son Dakika Haberleri: NATO'nun Mayın Arama Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

NATO'nun Mayın Arama Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

FRANSIZ mayın avlama gemisi Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açıldı.

NATO'nun Mayın Arama Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
FRANSIZ mayın avlama gemisi Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açıldı. Mayın gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Geçtiğimiz hafta boğazdan geçip Karadeniz'e açılan NATO'ya bağlı Fransa Donanmasına ait mayın avlama gemisi olan M 563 borda numaralı FS 'Capricorne' bugün saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 

Boğaz geçişi sırasından geminin güvertesinden çok sayıda askerin olduğu görüldü. Mayın gemisinin geçişine TCSG 74 Sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:36 Kaynak: DHA

Karadeniz, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kapıları Kapattı Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 18:07:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATO'nun Mayın Arama Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]