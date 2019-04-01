NATO'nun Mayın Arama Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
FRANSIZ mayın avlama gemisi Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açıldı.
FRANSIZ mayın avlama gemisi Karadeniz
'den gelerek İstanbul Boğazı
'nı geçtikten sonra Marmara Denizi
'ne açıldı. Mayın gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Geçtiğimiz hafta boğazdan geçip Karadeniz'e açılan NATO'ya bağlı Fransa
Donanmasına ait mayın avlama gemisi olan M 563 borda numaralı FS 'Capricorne' bugün saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Boğaz geçişi sırasından geminin güvertesinden çok sayıda askerin olduğu görüldü. Mayın gemisinin geçişine TCSG 74 Sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:36 Kaynak: DHA
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