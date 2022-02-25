NATO'nun Olağanüstü Çevrimiçi Zirvesi Başladı - Son Dakika
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NATO'nun Olağanüstü Çevrimiçi Zirvesi Başladı

25.02.2022 18:16

- NATO'nun Olağanüstü Çevrimiçi Zirvesi başladı Kuzey Atlantik Konseyi Devlet Başkanları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında düzenlenen toplantı başladı.

- NATO'nun Olağanüstü Çevrimiçi Zirvesi başladı

BRÜKSEL- Kuzey Atlantik Konseyi Devlet Başkanları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında düzenlenen toplantı başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere düzenlenen NATO Liderleri Olağanüstü Sanal Zirvesi başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, "Rusya, tüm çabalarımıza rağmen diplomatik süreci reddetti. Rusya'nın saldırılarını kınıyor ve askeri eylemlerini derhal durdurması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Düzenlenen toplantıya Kanada, İngiltere, Fransa, Romanya, İzlanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, ABD ve Norveç'in yanı sıra İspanya, Estonya, Hırvatistan, Polonya ve Türkiye'den ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan online olarak katılım gösterdi. Genel Sekreter Stoltenberg açılış konuşmasının ardından basının çıkmasını rica ederek, NATO liderleriyle toplantının devam edeceğini söyledi. Stoltenberg'in yerel saatle 17.00'de zirveye ilişkin basın toplantısı yapması bekleniyor.

NATO'nun Olağanüstü Çevrimiçi Zirvesi Başladı
NATO'nun Olağanüstü Çevrimiçi Zirvesi Başladı
NATO'nun Olağanüstü Çevrimiçi Zirvesi Başladı

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Stoltenberg: Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz Stoltenberg: Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı

Jens Stoltenberg, Atlantik Konseyi, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NATO'nun Olağanüstü Çevrimiçi Zirvesi Başladı - Son Dakika


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