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NATO'nun Ukrayna'daki personeli başkentten Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı - Son Dakika

NATO'nun Ukrayna'daki personeli başkentten Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı

20.02.2022 00:49
NATO'nun Ukrayna'daki personeli başkentten Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı

NATO'nun Ukrayna'da görev yapan personelinin güvenlik nedeniyle başkent Kiev'den batıdaki Lviv kentine nakledildiği bildirildi.

NATO'nun Ukrayna'da görev yapan personelinin güvenlik nedeniyle başkent Kiev'den batıdaki Lviv kentine nakledildiği bildirildi.

NATO'dan bir yetkili, personelin güvenliğinin kendileri için en önemli konulardan olduğunu belirtti.

Bu nedenle başkent Kiev'deki personelin bir kısmının Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv'e, bir kısmının da NATO karargahının bulunduğu Brüksel'e gönderildiği kaydedildi.

NATO yetkilisi, ittifakın Ukrayna'daki ofislerinin halen işler vaziyette bulunduğunu aktardı.

Birçok ülke de Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasıyla artan gerilim sonrası Kiev'deki personelini daha önce Lviv'e göndermişti.

Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya yakın zamanda işgal harekatı başlatacağını savunuyor. Rusya ise bu iddiayı reddediyor.

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Brüksel, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO'nun Ukrayna'daki personeli başkentten Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO'nun Ukrayna'daki personeli başkentten Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı - Son Dakika
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