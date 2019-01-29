NATO'nun üye sayısı 30'a çıkıyor
1 saat önce
Yunanistan ile 1991 yılından bu yana devam eden isim sorununun çözülmesinin ardından Makedonya, NATO'nun 30. üyesi olmaya hazırlanıyor.
Yunanistan ile 1991 yılından bu yana devam eden isim sorununun çözülmesinin ardından Makedonya, NATO'nun 30. üyesi olmaya hazırlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09
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