NATO'nun üye sayısı 30'a çıkıyor

Yunanistan ile 1991 yılından bu yana devam eden isim sorununun çözülmesinin ardından Makedonya, NATO'nun 30. üyesi olmaya hazırlanıyor.

Yunanistan ile 1991 yılından bu yana devam eden isim sorununun çözülmesinin ardından Makedonya, NATO'nun 30. üyesi olmaya hazırlanıyor.

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