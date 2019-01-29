Son Dakika Haberleri: NATO'nun üye sayısı 30'a çıkıyor

NATO'nun üye sayısı 30'a çıkıyor

1 saat önce

Yunanistan ile 1991 yılından bu yana devam eden isim sorununun çözülmesinin ardından Makedonya, NATO'nun 30. üyesi olmaya hazırlanıyor.

NATO'nun üye sayısı 30'a çıkıyor, System.String[]
Yunanistan ile 1991 yılından bu yana devam eden isim sorununun çözülmesinin ardından Makedonya, NATO'nun 30. üyesi olmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09 

Makedonya, Yunanistan, Ekonomi
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