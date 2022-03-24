NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor - Son Dakika
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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor

24.03.2022 11:00
NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi, Belçika'nın Brüksel kentinde başlıyor.

Rusya- Ukrayna savaşının ele alınacağı NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi, Belçika'nın Brüksel kentinde başlıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Zirve öncesi açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sonuçlarını ele alınacağını, Çin'in bu krizdeki rolünün tartışılacağını ve NATO'nun savunmasını güçlendirmek için atacağı adımlar hakkında yeni kararlar alınacağını belirtti. Stoltenberg, zirvede alınacak kararlar arasında Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da 4 yeni NATO savaş grubu ilan edilmesi, NATO'nun tüm kara, deniz, hava ve uzay alanlarında duruşunu güçlendirmesi, Ukrayna'ya ek destek sağlanması ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle risk altındaki müttefik ülkelere desteğin artırılması kararlarının bulunduğunu ifade etti.

DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY, NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE HİTAP EDECEK

Genel Sekreter Stoltenberg zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Zirvede savaş krizini birlikte ele alacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy NATO liderlerine hitap edecek" dedi.

Liderlerin zirvede Ukrayna'ya olan desteğe odaklanacağını belirten Stoltenberg, "NATO'nun temel görevi, tüm müttefikleri korumak ve savunmaktır. İttifakın doğusundaki askeri varlığımızı artırdık. Yeni bir aciliyet durumumuz var ve NATO Zirvesi'nde liderlerin savunmaya daha fazla yatırım yapma taahhüdümüzü yerine getirmek için savunma yatırımlarını hızlandırmayı kabul etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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