NATO olağanüstü Suriye toplantısı sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya NATO olağanüstü Suriye toplantısı sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz - Son Dakika Dünya

NATO olağanüstü Suriye toplantısı sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

6 saat önce

NATO olağanüstü Suriye toplantısı sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

NATO olağanüstü Suriye toplantısı sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz, System.String[]

NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi.


Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Tüm müttefiklere başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti".

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Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:19 
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