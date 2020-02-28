NATO olağanüstü Suriye toplantısı sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi.



Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Tüm müttefiklere başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti".