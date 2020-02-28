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NATO olağanüstü Suriye toplantısı sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz
6 saat önce
NATO olağanüstü Suriye toplantısı sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz
NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi.
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Tüm müttefiklere başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti".
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:19
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