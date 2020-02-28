NATO, olağanüstü toplanıyor - Son Dakika

NATO, olağanüstü toplanıyor
6 saat önce
NATO, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından bugün Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
NATO, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından bugün Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanacak.
İdlib'de gece saatlerinde rejim unsurları tarafından Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırının ardından NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), olağanüstü toplanma kararı aldı. NATO'nun, Türkiye'nin Suriye'deki durum hakkında Washington Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca istişarelerde bulunma talebinin ardından toplanacağı kaydedildi.
(İHA)
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