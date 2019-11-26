Son Dakika Haberleri: NATO öldü diyen Fransız lidere Almanya'dan yanıt: İttifak yaşıyor
Son Dakika Dünya NATO öldü diyen Fransız lidere Almanya'dan yanıt: İttifak yaşıyor - Son Dakika Dünya

NATO öldü diyen Fransız lidere Almanya'dan yanıt: İttifak yaşıyor

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa'dan gelen "NATO öldü" yorumuna karşılık Kuzey Atlantik Paktı'nın yaşadığını ve güvenlik çıkarları hususunda ayrımcılığa gidilmemesinin önemli olduğunu söyledi.

NATO öldü diyen Fransız lidere Almanya'dan yanıt: İttifak yaşıyor, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa'dan gelen "NATO öldü" yorumuna karşılık Kuzey Atlantik Paktı'nın yaşadığını ve güvenlik çıkarları hususunda ayrımcılığa gidilmemesinin önemli olduğunu söyledi.


"NATO'nun canlı olduğunu söylemek haklı bir savunmadır." diyen Maas, ittifakın gelecekte güvenlik için kritik öneme sahip olduğunu ve gelişmesi gerektiğini ifade etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:24 
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