NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek - Son Dakika
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NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, ittifakın Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenebileceği konusunda mutabık kaldı.

NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, ittifakın Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenebileceği konusunda mutabık kaldı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Stoltenberg ve Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ikilinin, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

NATO'nun Orta Doğu'daki rolünün görüşüldüğü aktarılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın NATO'nun bölgede daha fazla rol oynaması için talepte bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ikilinin, NATO'nun bölgesel istikrar ve uluslararası terörle mücadeleye daha fazla katkı sağlayabileceği konusunda anlaştığının altı çizildi.

NATO'nun DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun bir üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, Irak'ta ve Afganistan'daki misyonları ile uluslararası terörizmle mücadeleye kilit katkı sunduğu vurgulandı.

Trump, bugün düzenlediği basın toplantısında "NATO'nun bundan sonraki süreçte Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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