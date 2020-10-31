NATO PA Türk heyeti TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında incelemelerde bulundu.

Gürcistan'daki genel seçimler için NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu çerçevesinde Tiflis'te bulunan milletvekilleri TMV Gürcistan Temsilcisi Selçuk Baş ile bir araya geldi.

Okulun çalışmaları hakkında bilgi alan milletvekilleri okulun sahip olduğu fiziki imkanları da yerinde inceledi. Daha sonra okulun yönetim kadrosu ve öğrenciler ile bir araya gelen Çonkar ve Karakaya birer konuşma yaptılar.

Çonkar konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini ileterek okulun geniş imkanlarıyla hizmet vermesinin herkes için son derece memnun edici olduğunu belirtti.

Conkar, okulda eğitim gören öğrencilerin aldıkları nitelikli eğitim sayesinde hem Türkiye hem de Gürcistan'da insanlık için faydalı hizmetlerde bulanacağını ifade etti.

Karakaya ise okulun faaliyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmaları ümit verici bulduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, okulun en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Karakaya, öğrencilere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını iletti.