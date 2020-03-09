NATO personelinde koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya NATO personelinde koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi - Son Dakika Dünya

NATO personelinde koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi

6 saat önce

NATO'nun Brüksel'deki karargahında bir personelde koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği doğrulandı.

NATO personelinde koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, System.String[]

NATO'nun Brüksel'deki karargahında bir personelde koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği doğrulandı.

NATO'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, bir personelin tatil için gittiği İtalya'dan döndükten sonra kendisini iyi hissetmediği ve koronavirüse bağlı semptomları göstermesi nedeniyle yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi. İsmi açıklanmayan NATO personelinin, evinde karantina altında olduğu açıklandı.

Olayın ardından virüs tespit edilen kişinin iş arkadaşlarına da acil bilgi verildiği ve evden çalışmaya devam ettikleri duyuruldu.

NATO, karargahtaki tüm personellerin konu ile ilgili olarak bilgilendirildiğini ifade ederken, durumun takip edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu.


Brüksel, İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:04 Kaynak: DHA
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