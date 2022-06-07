NATO, Polonya ve Baltık bölgesinde hava savunma tatbikatı yapıyor

NATO, Polonya ve Baltık ülkelerinde hava savunmasını geliştirmek için tatbikat düzenliyor.

"Ramstein Legacy 22" adı verilen ve 6-10 Haziran tarihleri için planlanan tatbikatta, savaş uçakları ile hava ve füze savunma sistemleri kullanılıyor.

Polonya'nın yanı sıra Litvanya, Letonya ve Estonya'daki tatbikata NATO müttefiklerinden ve ortaklarından oluşan 17 ülke katılıyor.

NATO'nun tatbikatla ilgili açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra İttifak ülkelerinin sınırları yakınında füze, insansız hava aracı ve savaş uçağı kullanımının arttığı ifade edilerek yanlış hesaplamalar ve kontrolün kaybedilmesi gibi ihtimallerle NATO bölgesine yönelik tehdidin arttığı kaydedildi.

NATO Müttefik Hava Komutanlığı Komutanı General Jeff Harrigian, tatbikatla ilgili açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasındaki mevcut güvenlik durumu göz önünde bulundurulduğunda bunun gibi geniş çaplı tatbikatlar NATO için artık her zamankinden daha fazla önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Tatbikatla NATO'nun kendi bölgesini koruma kabiliyetinin artırılacağını belirten Harrigian, tatbikatın aynı zamanda İttifakın bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasına bağlılığının göstergesi olduğunu belirtti.