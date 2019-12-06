NATO, radarını Çin'e çevirdi

NATO, Londra'da 70'inci yılını kutlamak için düzenlediği Liderler Toplantısı sonrasında yayımladığı deklarasyonda ilk defa Çin'i gündemine aldı.



NATO'nun Çin adımı, ittifakın varlığının bazı üye ülkelerin liderleri tarafından sorgulandığı ve "beyin ölümünün" gerçekleştiği iddialarının tartışıldığı bir dönemde geldi. Bu adım, ittifak için Çin'in "yeni Rusya mı" olacağı tartışmalarını beraberinde getirdi.