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NATO, radarını Çin'e çevirdi

6 saat önce

NATO, radarını Çin'e çevirdi

NATO, radarını Çin'e çevirdi, System.String[]

NATO, Londra'da 70'inci yılını kutlamak için düzenlediği Liderler Toplantısı sonrasında yayımladığı deklarasyonda ilk defa Çin'i gündemine aldı.


NATO'nun Çin adımı, ittifakın varlığının bazı üye ülkelerin liderleri tarafından sorgulandığı ve "beyin ölümünün" gerçekleştiği iddialarının tartışıldığı bir dönemde geldi. Bu adım, ittifak için Çin'in "yeni Rusya mı" olacağı tartışmalarını beraberinde getirdi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:13 
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