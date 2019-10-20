Son Dakika Haberleri: "NATO Run" Koşusu
Son Dakika Güncel 'NATO Run' Koşusu

"NATO Run" Koşusu

59 dakika önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "NATO Run" Koşusu'nda Türkiye Ordu Milli Takımı 3. oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "NATO Run" Koşusu'nda Türkiye Ordu Milli Takımı 3. oldu.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği bünyesindeki Askeri Ataşelikten yapılan açıklamaya göre, Budapeşte'de düzenlenen 10 kilometre koşusunda Türkiye Ordu Milli Takımı üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda Uzman Çavuş Hakan Tazegül, Uzman Çavuş Yusuf Gökalp, Astsubay Sinan Koşay ve Astsubay Çağlar Kasım yarıştı.

2 bin 700 kişinin katıldığı koşuda, Hakan Tazegül 12'nci, Sinan Koşay 14'üncü, Çağlar Kasım 17'nci ve Yusuf Gökalp 29'uncu oldu.

13 NATO askeri birlik arasında, Türkiye Ordu Milli Takımı genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:04 Kaynak: AA
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