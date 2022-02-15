NATO: Rusya'dan mektubumuza henüz yanıt almadık - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya diyalog daveti için gönderdiği mektuba henüz yanıt gelmediğini söyledi.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, yarın NATO Savunma Bakanlarının Avrupa'nın on yıllar içerisinde karşılaştığı en ciddi güvenlik krizini görüşmek üzere bir araya geleceğini belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanı'nın da toplantıya katılacağını ifade eden Stoltenberg, Gürcistan, Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de toplantıda hazır bulunacağını aktardı.

Stoltenberg, bakanların, ittifak içerisinde yük paylaşımı konusunu ele alacağını belirterek, Avrupa ve Kanada'da savunma harcamalarının 2014'ten bu yana 7 yıl üst üste artarak 270 milyar dolar ek miktara ulaştığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri, bakanların, haziranda İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinde kabul edilecek "Stratejik Konsept"i masaya yatıracaklarını bildirdi.

"İttifakı güçlendirdik"

Stoltenberg, ABD'nin Romanya'ya yığdığı ek birlikleri karşılamak için geçen hafta Romanya'ya gittiğini, Fransa'nın da bu ülkeye yeni bir NATO grubuna liderlik etme teklifini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Rusya'nın NATO'nun mektubuna cevap verip vermediğinin sorulması üzerine Stoltenberg, "Rusya'dan henüz mektubumuza cevap almadık. Cevabı memnuniyetle karşılarız." dedi.

Stoltenberg, 10 Şubat'ta "Bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a mektup göndererek sorunlara diplomatik yol bulunması amacıyla NATO-Rusya Konseyinde bir dizi toplantıyla diyaloğumuzu devam ettirmek üzere Rusya'ya davetimi yineledim." ifadesini kullanmıştı.