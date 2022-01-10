NATO: "Rusya ile görüşmek her problemi çözmeyecek" - Son Dakika

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi masaya yatırmak için Ukrayna ile Brüksel'de bir araya gelen NATO, "Rusya ile görüşmek her problemi çözmeyecek" dedi.

NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishina'nın katılımıyla gerçekleşirken, görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim ele alındı.

"Tüm ülkeler kırmızı çizgilerimiz olduğunda hem fikir"

Stefanishina, NATO'ya üye ülkelerin Rusya'nın ve Ukrayna'nın kendilerine ait kırmızı çizgileri olduklarını kabul ettiklerini ifade ederken, "NATO'ya bağlı tüm ülkeler, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde 2 ülkenin de kendi kırmızı çizgileri olduğu konusunda hem fikir. Bu kırmızı çizgiler de ülkelerin NATO'daki geleceğine ait konular" dedi.

"Rusya ile görüşmek her problemi çözmeyecek"

Stoltenberg ise Rusya ile diyalog kurmanın her problemi çözmeyeceği görüşün olduğunu belirtirken, "Bugün gerçekleşen ve bu hafta ABD ile Rusya arasında yapılacak olan görüşmeleri olumlu karşılıyorum. Ancak her problemi çözeceğini düşünmüyorum. Umarım bizi ileriye götüren bir yol olur. Bu hafta her şeyi çözmeyi beklemek gerçek dışı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

(Bekir Keskin/İHA)