NATO-Rusya Konseyi 12 Ocak'ta toplanacak - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO- Rusya Konseyi Toplantısı'nın 12 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Ocak'taki toplantıda, Avrupa'nın güvenliğinin ele alınacağını duyurdu.

Bu kapsamda Ukrayna içinde ve çevresindeki durum, askeri faaliyetlere ilişkin meseleler, karşılıklı şeffaflık ve risk azaltma meselelerinin görüşüleceğini belirten Stoltenberg, "Anlamlı diyaloğa yönelik bir gündem hepimizin çıkarınadır." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı askeri tahkimat sonrası NATO ile Rusya arasında gerginlik artmış, ilişkiler Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye gerilemişti.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum göstermesi halinde bunun "ciddi sonuçları ve ağır bedeli" olacağı uyarısında bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile 30 Aralık'taki telefon görüşmesinde, yaptırım uygulanması durumunda ilişkilerin kopacağı uyarısı yaptığı bildirilmişti.

Rusya'nın güvenlik garantileri konulu teklifi

Rusya, 15 Aralık'ta ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri konulu iki ayrı anlaşma teklifinde bulunmuştu. Rusya, teklifinde NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istiyor.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyor.

Rusya'nın teklifinde, nükleer silahların kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.

ABD'li ve Rus yetkililer, bu konuları da içeren görüşmeyi 10 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapacak.

NATO-Rusya Konseyi

NATO-Rusya Konseyi, 2002'de Roma'da düzenlenen NATO-Rusya Zirvesi'nde istişare, uzlaşı, iş birliği, ortak karar ve ortak eylem mekanizması olarak kuruldu.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakı sonrasında NATO, Konsey faaliyetleri dahil olmak üzere Rusya ile tüm iş birliklerini durdurdu. Ancak müttefikler, Konseyde iletişim kanallarının açık tutulmasını kararlaştırdı. Bu dönemden sonra NATO-Rusya Konseyi 2016 ve 2017'de 3'er kez, 2018 ve 2019'da ise 2'şer kez toplandı.

NATO üyesi ülkeler ile Rusya'nın eşit şekilde temsil edildiği Konsey, taraflar arasında diyalog kurulması, bilgi değişimi, yanlış anlaşılmaların azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması için önemli bir forum olarak değerlendiriliyor.