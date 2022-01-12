Üye Girişi
NATO-Rusya Konseyi, 2019'dan beri ilk kez toplandı - Son Dakika

NATO-Rusya Konseyi, 2019'dan beri ilk kez toplandı

12.01.2022 12:29
NATO-Rusya Konseyi, 2019'dan beri ilk kez toplandı

Rusya Konseyi, Rusya'nın Ukrayna sınırında yığınak yapmasından sonra ortaya çıkan gergin durum ve Avrupa'nın güvenliği gibi konuları görüşmek üzere 2019'dan beri ilk kez toplandı.

NATO- Rusya Konseyi, Rusya'nın Ukrayna sınırında yığınak yapmasından sonra ortaya çıkan gergin durum ve Avrupa'nın güvenliği gibi konuları görüşmek üzere 2019'dan beri ilk kez toplandı.

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıya, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık ediyor. Toplantıya, Rusya adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin katılıyor.

NATO müttefiklerinin Brüksel'deki daimi temsilcilerinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da toplantıda yer alıyor.

NATO-Rusya Konseyinde, Ukrayna sınırında 100 bin civarında Rus askerinin konuşlandırılmasının ardından ortaya çıkan gerginlik ve Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu Avrupa'daki güvenlik garantileri gibi konular görüşülüyor.

ABD ve NATO, Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmaması için son aylarda defalarca uyarmış, böyle bir durumun ciddi sonuçları ve ağır bedeli olacağı tehdidinde bulunmuştu. Batılı ülkelerin birçoğunun Ukrayna'ya saldırı durumunda Rusya'ya ekonomik, mali ve siyasi yaptırımlar uygulayacağı bildirilmişti.

Rusya ise Ukrayna'ya saldırma gibi bir niyeti olmadığını belirtiyor. Rusya, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma tekliflerinde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istiyor.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyor.

Rusya'nın teklifinde, nükleer silahların her ülkenin kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.

Rus ordusunun, Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı askeri tahkimat sonrası NATO ile Rusya arasında gerginlik artmış, ilişkiler Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye gerilemişti. Bunun üzerine başlatılan diplomatik girişimler kapsamında 10 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve Rusya dışişleri bakan yardımcıları arasında görüşmeler yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yıllardır toplanmayan NATO-Rusya Konseyini toplantıya çağırmasına, Rusya 2019'dan beri ilk kez olumlu yanıt verince bugünkü toplantı da gerçekleştirilmiş oldu. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakı nedeniyle bir ara durdurulan Konsey toplantıları, 2016'da yeniden başlamıştı ancak 2019'daki iki toplantıdan bu yana Konsey bir araya gelmemişti.

Bugünkü toplantıdan somut bir sonuç çıkması beklenmiyor. Stoltenberg, geçen hafta yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bitiminde yaptığı açıklamada, Rusya ile Avrupa'nın güvenliği hakkında bu hafta yapılacak görüşmelerden hemen sonuç beklemenin gerçekçi olmayacağını söylemişti. NATO, Rusya ile bu konuların görüşüleceği bir dizi toplantı süreci başlatmayı hedefliyor.

Diplomatik görüşmeler kapsamında bugün Brüksel'deki toplantıdan sonra yarın da Viyana'da AGİT Daimi Konseyi Toplantısı'nda bu konular ele alınacak.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Brüksel, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO-Rusya Konseyi, 2019'dan beri ilk kez toplandı - Son Dakika


Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un eşini arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un eşini arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler         
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı         
10:33
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19

Son Dakika Haberleri
12:58 Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un eşini arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler
12:47 Erdoğan açıkladı! Özel okul ücretlerindeki artış tavanı yüzde 36 ile sınırlandırıldı
12:46 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'le ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz
12:38 İmzasını kopyaladılar! 92 yaşındaki adama 10,6 milyon dolarlık borç çıkardılar
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!
12:28 Önce erkek çocuk istedi, sonra "spermlerim çalındı" dedi! DNA raporundan kaçamadı
12:15 Diyarbakır'da arazi gerginliği! Köylülerin eylemine tazyikli suyla müdahale
12:13 Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı
11:51 Doktorun fark edemediği küçük detay yüzünden kendisini 15 yıl boyunca kör zannetti
11:49 Terim, Florya'daki vedasında futbolculara "Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 13:10:02. #1.12#
SON DAKİKA: NATO-Rusya Konseyi, 2019'dan beri ilk kez toplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement